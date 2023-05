Pünktlich um 10 Uhr hat Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Samstag mit einem fulminanten Satz in das erfrischende Nass die Freibadsaison in Wachenheim eröffnet. Nach seinen Angaben, die ein Badegast bestätigte, wurde die von Schwimmmeister Ralf Johannsen versprochene Wassertemperatur von 25 Grad auch schon annähernd erreicht.

Die neuen Kiosk-Pächterinnen Jeanette Burkhardt und Monika Hübers, die im Schwimmbadbereich über 42 Plätze und im Außenbereich über 20 Sitzmöglichkeiten verfügen, waren mit dem Auftakt durchweg zufrieden. Unter dem Namen „monje“ – abgeleitet von ihren Vornamen Monika und Jeanette – bringen die Wachenheimerinnen hausgemachtes Essen auf den Tisch. Neben der Standardkarte mit Brat- und Currywurst, Flammkuchen, Pizza und wechselnden Salaten bietet „monje“ auch einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch an. Aber auch Vegetarier, Veganer und Eisliebhaber kommen auf ihre Kosten. Das Angebot ist auf Facebook und unter www.monje-wachenheim.de einsehbar. „Wir sind mit dem Auftakt sehr zufrieden und freuen uns auf die Saison mit gutem Wetter“, sagt Monika Hübers.

Kollegin Jeanette Burkhardt ergänzt, dass „monje“ auch über die Freibadsaison hinaus für die Wachenheimer da sein möchte. Wer möge, könne die Speisen in Mehrweg-Leihbehältnissen auch mit nach Hause nehmen, erklärt sie, wie „monje“ das kulinarische Angebot in der Wein- und Sektstadt erweitern will.