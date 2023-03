Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rathaus-Apotheke in der Weinstraße 44 könnte demnächst ihren Standort wechseln. Der Grund: Apotheker Tobias Erhart hat das Gebäude in der Schlossstraße 8 gekauft und saniert, in dem sich bis Ende 2018 das Ristorante Miramar befand. Dort hat er das Sanitäts- und Orthopädiezentrum „Weiße Engel“ installiert und möchte künftig an diesem Standort auch die Apotheke einrichten.

Im Erdgeschoss des Gebäudes will Erhart den Verkaufsraum des Sanitätsgeschäfts aufteilen, sodass Platz für die Apotheke entsteht. Er plant