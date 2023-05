Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

159 „Knöllchen“ und zwölf abgeschleppte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz der Verkehrskontrollen in Deidesheim am Wochenende. Die Verwaltung hat am Montag angekündigt, weiterhin in regelmäßigen Abständen verstärkt zu kontrollieren.

Die Kontrolleure und die Abschleppdienste waren am Wochenende in Deidesheim mit Ankündigung unterwegs. Die Verwaltung hatte im Vorfeld auf ihren Großeinsatz hingewiesen.