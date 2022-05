Heike (oder ist es Heiko?) zupft am Nest herum. Mit dem Schnabel werden die Eier im Nest hin- und hergerollt. Sind es jetzt vier oder drei Eier? Warum lässt sich der Storchenpartner nicht blicken? Ist ihm womöglich etwas passiert?

Solche Fragen stellen sich gerade all jene , die am Leben des Storchenpaars mit Hilfe einer Webcam auf dem Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim teilhaben. Storchenpapa Heiko Gauglitz und dessen Ehefrau Heike fühlen mit. Viele Fragen geben sie an einen Experten des Storchenzentrums Pfalzstorch in Bornheim weiter.

„Dass man die meiste Zeit nur einen Storch am Nest sieht, ist völlig normal“, gibt Gauglitz die Pfalzstorch-Informationen weiter. Beide lösen sich auch beim Eierbrüten ab, erklärt er. Regelmäßig werden die Eier (es sollen vier sein) auch mit dem Schnabel gedreht. Richtig spannend wird es aber erst. Gauglitz vermutet, dass in den nächsten acht Tagen die Storchenbabys schlüpfen werden. Weil die Storchenkamera jetzt sogar als Freinsheimer Wetterkamera auf dem Portal von wetter.com aufgenommen wurde, könnte die Stadt einen noch größeren Bekanntheitsgrad erlangen. Ein Storchennest bei strahlendem Sonnenschein – was will man mehr? Auch über die Homepage der Stadt sind die Livebilder jetzt abrufbar.

Zuvor haben eine Praxis sowie ein Privatmann in der Nachbarschaft auf geschwärzte Bildbereiche bestanden, erläutert Webcam-Techniker Florian Graus. Die Störche lassen die Nestbeschau ohne Probleme über sich ergehen. Webcams zählen ja auch nicht zu ihren natürlichen Feinden.