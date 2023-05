Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Neben dem Betrieb einer Straußwirtschaft im eigenen Weingut in Niederkirchen möchte das Weingut „Bergkeller“ jetzt in Deidesheim eine Vinothek mit Restaurant in der Bahnhofstraße 14 einrichten. Der Stadtrat hat jedoch am Dienstag sein Einvernehmen dazu nicht erteilt. Das hat Gründe.

Wo in der Bahnhofstraße zurzeit eine Podologiepraxis mit Kosmetikstudio betrieben wird, soll künftig eine Vinothek mit Außen- und Innenbewirtschaftung ihren Platz haben.