Termine in den Corona-Schnelltestzentren der Verbandsgemeinde Deidesheim können ab Montag auf der Homepage der VG unter www.vg-deidesheim.de im Vorfeld gebucht werden.

Der große Vorteil bestehe darin, dass sich alle Bürger einmal registrieren und mit dem Zugang immer wieder Termine buchen können, teilt die Verwaltung mit. Die Daten müssen bei den Folgeterminen dann nicht mehr erfasst werden. Jeder registrierte Benutzer bekomme per Mail eine Terminbestätigung mit einem QR-Code. Damit sei die Anmeldung vor Ort unkompliziert und schnell. Auch könne die ganze Familie zum Testen angemeldet werden, sodass sich nicht jedes Familienmitglied einzeln registrieren und anmelden muss. Die Daten müssten jedoch mit einem Ausweisdokument abgeglichen werden.

Ein weiterer Vorteil besteht laut Verwaltung darin, dass das Warten vor Ort auf das Testergebnis entfällt. Das Ergebnis werde sofort nach der Auswertung per E-Mail versendet, das Testzertifikat im Anhang beigefügt. Auf Wunsch könne es auch vor Ort zusätzlich ausgedruckt werden.

Tests auch sonntags möglich

Da über die Terminvergabe die Anzahl pro Testzentrum gesteuert werden könne, könnten nun Termine in allen Zentren gebucht werden, unabhängig vom Wohnort. Auch ein spontaner Besuch sei weiterhin möglich, jedoch müsse dann eventuell eine Wartezeit in Kauf genommen werden. Wer keine Mailadresse hat, kann unter 06326/977-271 auch telefonisch buchen, montags, 14 bis 16 Uhr, und donnerstags, 16 bis 18 Uhr.

Eine weitere Neuerung: Der Test wird ab 2. Mai zunächst in Deidesheim auch sonntags möglich sein. Jedoch müssen dafür die Öffnungszeiten am Freitag, auch in Meckenheim, reduziert werden. Daher gelten ab 2. Mai neue Öffnungszeiten: Standort Deidesheim, Marktplatz 1, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr, Sonntag, 9 bis 12 Uhr; Standort Meckenheim, Hauptstr. 58, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr; Standort Niederkirchen, Hauptstr. 74, Dienstag, 17 bis 19 Uhr.

Ein kostenloser Corona-Test ist darüber hinaus bei folgenden Ärzten möglich: Praxis Dr. Wolf Rommel, Niederkirchen, Hauptstr. 74, Praxis Dr. Gunnar Herberger, Deidesheim, Weinstraße 50; Praxis Dr. Maximilian Fischer, Meckenheim, Bahnhofstr. 12, Praxis Dr. Melina Kaack, Deidesheim, Weinstraße 11.