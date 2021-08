Uschi Siemons bleibt Vorsitzende des Gesangvereins 1845 Gönnheim. Vergangene Woche hatte dieser seine erste Mitgliederversammlung seit 2019, die Neuwahlen standen turnusgemäß in diesem Jahr an. Der Verein ist weiter geschrumpft und hat aktuell noch 104 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter der aktiven Sänger von 77,3 Jahren.

Mit dem Lockdown Anfang 2020 brach für die Sänger nicht nur das chorische Leben zusammen, er vereitelte auch jede Feierlichkeit zum 175. Geburtstag des ältesten Gönnheimer Vereins, das er mit den Nachbarchören von Ellerstadt und Wachenheim – ebenfalls Jubilare – in der Sektkellerei begehen wollte.

Die Mitgliederzahl gehe durch Überalterung und Tod drastisch zurück, Nachwuchs habe man keinen rekrutieren können, berichtete die Vorsitzende. Unter diesen Umständen könne man die traditionelle Weihnachtsfeier, zu der auch ältere Dorfbewohner eingeladen waren, nicht mehr in der bisherigen, aufwendigen Form organisieren, kündigte Siemons an. In den letzten 40 Jahren sei die Zahl der Chormitglieder von 50 auf jetzt 20 geschrumpft, und mit dieser kleinen Gruppe, die alle das Renteneintrittsalter längst überschritten hätten, lasse sich keine größere Veranstaltung mehr stemmen, machte die neue Schriftführer Hans Vögeli klar. Die künftige Weihnachtsfeier soll daher nur noch für Vereinsmitglieder sein.

Jubiläumspläne werden Corona-Lage angepasst

Man habe im Februar 2020 noch die Gönnheimer Pfarrerin Andrea Jung verabschiedet, und das sei es dann gewesen, es habe keine Jubiläumsfeierlichkeiten und keinen Probenbetrieb mehr gegeben, sagte Chorleiter Renko Anicker. Als Ersatz für nicht mögliche Singstunden hatte er die Lieder zum Üben für jede Stimme auf CD gebrannt. Seit Anfang Juli gibt es wieder regelmäßige Proben. Bei den Auftritten werde man in diesem Jahr auf Zuruf reagieren müssen, weil weiter unklar bleibe, was stattfinden darf und was nicht, kündigte der Chorleiter an.

Das Jubiläum werde man nicht einfach vorüberziehen lassen, gab er bekannt, man werde die ursprünglichen Planungen überarbeiten und an die neuen Gegebenheiten in den drei Chören anpassen. Der Chorleiter will wegen der zurückgegangenen Chorbesetzung versuchen, gegenseitige Hilfe mit anderen Chören zu etablieren und um Nachwuchs für den Chor zu werben. Elisabeth Böckler schied nach langer Tätigkeit als Beisitzerin aus.

Der Vorstand

Vorsitzende: Uschi Siemons, Stellvertreterin: Birgit Blaul, Schriftführer: Hans Vögeli, Kassenwart: Gerd Blaul, Notenwart: Hermann Mees, Beisitzer: Christa Schreiner, Hannelore Glas, Karl Lohbauer, Johann Siemons, Christa Vögeli (neu).