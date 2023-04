Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Stromschlag gibt es kaum noch Hoffnung für die Hand eines afghanischen Jungen. Es droht die Amputation. Doch dank des medizinischen Einsatzes an der BG Klinik in Oggersheim und finanzieller Hilfe des Lions Club Deidesheim gelingt, was im Heimatland des Jungen nicht möglich gewesen wäre.

März 2019. Nach einem Bombenangriff in Afghanistan fällt dem damals achtjährigen Wahdatullah ein freigelegtes Starkstromkabel auf die Hand. Der Strom fließt durch seinen ganzen Körper