Für sein Projekt „Latin Vibes – Chormusik zwischen Samba, Salsa und Bossa Nova“ erhält der Gesangverein Liedertafel 1859 Ungstein mit 8000 Euro die maximale Fördersumme für lokale Projekte aus dem Amateurmusikfonds. Das hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis mitgeteilt. Der Amateurmusikfonds wird vom Bundesmusikverband Chor und Orchester getragen und unterstützt innovative und nachhaltige Projekte der Amateurmusik. In der aktuellen Förderrunde wurden laut Mackensen-Geis bundesweit 229 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von knapp 3,5 Millionen Euro ausgewählt. Insgesamt lagen 520 Bewerbungen vor. „Chöre und Musikvereine bringen Menschen zusammen und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb freue ich mich besonders, dass mit dem Gesangverein Liedertafel 1859 Ungstein ein engagierter Verein aus meinem Wahlkreis von der Bundesförderung profitiert“, so Mackensen-Geis.