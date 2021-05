Auf dem Elmsteiner Friedhof soll auf einer kleinen Fläche im oberen Bereich bei der Ausgangstreppe ein Platz für neun Urnengräber angelegt werden. Das beschloss der Gemeinderat. Zuvor hatte Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) mitgeteilt, dass nur noch zwei Urnengräber frei seien. SWG-Fraktionssprecher Stefan Herter kritisierte, dass für die erforderlichen Arbeiten nur ein Angebot eingeholt worden sei. Doch schließlich stimmten alle Ratsmitglieder zu, dass der Auftrag an die in Elmstein ansässige Firma Schaaf vergeben wird. Es werden Kosten von 1500 Euro anfallen. Geld wird auch wieder einmal die Sandstein-Stützmauer um den Speyerbrunner Friedhof kosten. In der Vergangenheit waren schon einige Male Teile der Mauer zusammengebrochen und mussten wieder aufgebaut werden. Jetzt sei ein Mauerteil mit einer Fläche von etwa sieben Quadratmetern zusammengesackt, teilte Verdaasdonk mit. Die Behebung des Schadens werde etwa 6000 Euro kosten. Herter forderte eine dauerhafte Gesamtlösung. Dann müsse man die gesamte Mauer abreißen und neu aufbauen, das würde ziemlich teuer werden, so Verdaasdonk. Daraufhin stimmten die Ratsmitglieder zu, dass der Schaden zum Preis von rund 6000 Euro behoben wird.