Thomas Diehl will für die SPD zum fünften Mal für das Ortsbürgermeisteramt in Laumersheim kandidieren. Bei der Wahl vor fünf Jahren musste er sich Arno Wieber (CDU) mit 46,4 zu 53,6 Prozent geschlagen geben. Dieses Mal scheint der Weg frei für eine vierte Diehl’sche Amtszeit – aus Mangel an Mitbewerbern.

Lange hatte Amtsinhaber Arno Wieber, der im Dezember 65 Jahre alt geworden ist, seine kommunalpolitische Zukunft offen gelassen. Dennoch konnte man bereits vergangenes Jahr vermuten,