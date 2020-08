Genau richtig zur Hitzewelle in Deutschland heißt es in der katholischen Kindertagesstätte St. Hildegard in Deidesheim „Wasser marsch!“. Die Kinder haben ihr neuestes Spielgerät eingeweiht: Im Garten steht eine Wasserbahn.

Auf der Wasserbahn fließt das Wasser über das Startbrett durch ausgehöhlte Robinienstämme mithilfe einer verstellbaren Schleuse entweder zur Wasserschnecke oder in einen Auffangtrog. Dann kann es abfließen und so die Bäume im Garten bewässern. „Die Wasserbahn bietet für die Kinder eine tolle Möglichkeit, sich im Sommer abzukühlen und dabei kreativ zu werden und ihre Grob- und Feinmotorik zu stärken“, erklärt Renate Bößler, die Leiterin der Kita. Außerdem fördere die Bahn die sozialen Kompetenzen der Mädchen und Jungen. „Die Kinder müssen sich absprechen, sich an Regeln halten und Rücksicht aufeinander nehmen“, erläutert sie. Im Herbst und im Winter könne die Anlage als Kugelbahn genutzt werden. Dann werden laut Bößler Murmeln statt Wasser auf den Weg geschickt.

Nur eine Pumpe fehlt

Nachdem 2017 die Wasserquelle der Kita aus Wasserschlauch und Sandsteinfindlingen Hygienebestimmungen zum Opfer gefallen war, sei klar gewesen, dass ein Ersatz geschaffen werden müsse, erzählt die Leiterin. 6000 Euro habe das neue Spielgerät gekostet, sagt Yvonne Lüsser vom Elternausschuss. „Das Geld hat der Ausschuss mithilfe von Basaren, Festen und Spenden gesammelt. Leider hat es nicht mehr für eine Wasserpumpe gereicht.“ Eine kindgerechte Pumpe, die die Bahn mit Wasser versorge, würde etwa 3000 Euro kosten, erklärt sie. Dafür hoffe der Kindergarten nun wieder auf fleißige Spender. Bis dahin dürfen die Kinder den Wassereinlauf mit Gießkannen und Eimern befüllen.