Die Corona-Krise erschwert auch die Arbeit der Umweltgruppe Unke in der Verbandsgemeinde Deidesheim. Aktionstag mit Mindestabstand – eine Herausforderung. Gearbeitet wird aber trotzdem.

Der dritte Aktionstag der Umweltgruppe Unke war für März geplant und ist – ausgefallen. Gepflanzt wurde aber dennoch, in kleiner Runde und mit dem gebotenem Mindestabstand. „Die Pflanzaktion hätte zeitlich nicht mehr viel länger hinausgezögert werden können und war mit dem Verbandsgemeindeverwaltung abgestimmt“, erklärt Franz-Josef Ratter, einer der Mitbegründer der Umweltgruppe.

Die Busch- und Baumreihe entlang der „Alten Landstraße“ bei Deidesheim wurde mit Esche, Erle, Eiche, Ulme, Holunder, Schneeball, Mirabelle und Pfaffenhütchen ergänzt, erklärt Alfons Fürst, Naturschutzbeauftragter der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für die Verbandsgemeinde Deidesheim. Außerdem wurden zwei Baumstämme als Insektenhotel aufgestellt. Die unterschiedlich großen Bohrungen bieten Unterschlupf für viele verschiedene Insektenarten.

Artenvielfalt erweitert

In der darauffolgenden Woche wurden am Moosbach noch zwei Wildapfelbüsche ausgetauscht, die nicht angewachsen waren. Zur Erweiterung der Artenvielfalt wurden dazu noch punktuell regionale Wildblütenstauten ausgesät. Auch am Kreuz am Ende der großen Hohl kamen neue Pflanzen dazu. „Wegen des Kontaktverbotes wurden diese Arbeiten jeweils in Zweiergruppen an verschiedenen Tagen ausgeführt“, so Fürst.

Leider stelle er in den Rebfluren fest, dass einige Weingüter in der Verbandsgemeinde immer noch Herbizide einsetzten. Das sei besonders bei blühender Begrünung für die Insekten schädlich. Dabei sei die mechanische Unterstockbearbeitung, zum Beispiel mit einem Scheibenpflug, schon weit verbreitet und könne bei fast allen Arbeitseinsätzen, wie Mulchen, Spritzen oder Laubschneiden zum Einsatz kommen. Ein zusätzlicher Arbeitsgang mit dem Traktor sei nicht nötig.

Die Umweltgruppe UNKE ist ein überparteiliches, unabhängiges Team, das sich in der Verbandsgemeinde Deidesheim mit Aktionstagen, Infoveranstaltungen und Vorträgen für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einbringt. Letztere sind wegen der Corona-Krise zurzeit nicht möglich und auch die persönlichen Treffen fallen aus. Doch tauschen sich schon einige der Gruppenmitglieder virtuell in wöchentlichen Sprachkonferenzen, über die Software Discord, zu weiteren Arbeitseinsätzen aus.

Info

Wer sich gerne in der Gruppe engagieren will, meldet sich bei Franz-Josef Ratter, Tel.: 06326 7318 oder schreibt eine E-Mail an dr-ratter@gmx.de.