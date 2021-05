Vor dem Wochenende mit voraussichtlich idealem Ausflugswetter weist die Polizei Haßloch auf eine Gefahr für Radfahrer hin. Zuletzt sei unterhalb der Michaelskapelle bei Deidesheim ein Seil über einen Weg gespannt gewesen.

Eine schnelle Abfahrt könne gefährlich werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben klassischen Hindernissen wie Stöcken oder Steinchen, komme es immer mal wieder vor, dass Seile „bewusst an klassischen Mountainbike-Trails“ angebracht würden. Im jüngsten Fall in Deidesheim sei die Gefahr zum Glück von einer Spaziergängerin erkannt worden, die das Seil beseitigte.

Ein ähnlicher Fall war Mitte April aus Rhodt bekannt geworden. Dort war über den Dr. Sprater-Pfad ein Draht gespannt worden. Auch aus anderen Regionen ist über solche Fälle berichtet worden, beispielsweise im Januar auf einer ausgewiesenen Mountainbike-Strecke bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis).

Auch immer wieder Probleme mit illegalen Trails

Auf der anderen Seite weisen Förster aus der Region auch immer wieder auf illegal angelegte „Trails“ (Mountainbike-Wege) hin. Probleme in der Region gab es beispielsweise schon am Stabenberg (Gemarkung Neustadt), der zur Kernzone des Biosphärenreservats Pfälzerwald gehört, oder im Kalmitgebiet (Gemarkung Maikammer). Da die Konflikte im Wald in jüngster Zeit zugenommen haben, ist bei der Pfalztouristik ein Runder Tisch gegründet worden, unter dem Motto „Achtsam in Wald und Feld“. Dabei geht es auch um eine mögliche Ausweisung legaler Abfahrtsstrecken für Mountainbiker.