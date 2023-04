Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fahrlehrer Michael Schupp eröffnet am Samstag in Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord seine fünfte Niederlassung. Die Fahrschüler können aus 41 Fahrzeugen das passende auswählen.

Der Wunsch, selbst hinter dem Lenkrad eines fahrbaren Untersatzes zu sitzen, ist nach Ansicht von Fahrlehrer Schupp nach wie vor ungebrochen. Es gebe in seiner Fahrschule allerdings