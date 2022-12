Der Lions Club Haßloch hat in der Mensa der Ernst-Reuter-Schule diverse Projekte aus dem Großdorf mit Spenden bedacht.

Der amtierende Präsident der Haßlocher Lions, Kai Scherer, lobte das ehrenamtliche Engagement der ausgewählten Einrichtungen. Insgesamt schüttet der Club 7500 Euro aus.

1000 Euro gehen an den Vogelpark Haßloch, um Sturmschäden reparieren zu können. Weitere 1000 Euro erhalten Projekte von Pfarrer Elizeo, die gesellschaftlichen Randgruppen unterstützen, darunter das Waisenhaus „Moyo Babies Home“ in Uganda. Wieder 1000 Euro sind für einen an Spinaler Muskelatrophie erkrankten Jungen in der Haßlocher Partnerstadt Wolczyn bestimmt. Mit 1000 Euro unterstützen die Lions die Hilfsaktion des Haßlocher Pfarrers Friedrich Schmidt-Roscher für in Italien gelandete Flüchtlinge. Er war im Sommer dafür mit dem Fahrrad von Haßloch nach Rom gefahren. Weitere 1000 Euro sind für Walter Grudszus, ehemaliger Lehrer am Hannah-Arendt-Gymnasium, bestimmt, der sich seit mehr als zehn Jahren für Waisenkinder in Kenia einsetzt. Das wichtigste Projekt dort ist der Bau einer Schule in der Gemeinde Homa Bay.

Der größte Teil der Spenden, 2500 Euro, gehen laut Lions Club Haßloch an die Tafel Haßloch-Neustadt. „Die zahlreichen medialen Hilferufe in den vergangenen Wochen sind auch für uns nicht zu überhören. Es fehlt bei den Tafeln an allen Ecken und Enden, seien es Lebensmittel oder Sachkosten“, stellt Scherer fest. Diese Spende sehen die Lions auch als zusätzlichen Weckruf an die Politik, hier mehr staatliche Unterstützung zu leisten. Tafel-Vorsitzender Jean-Claude Fink nahm den Betrag entgegen.