Ist die Kuh nun vom Eis? Noch nicht ganz. Hillwood kann sich bis Anfang Dezember an das Oberverwaltungsgericht wenden. Aber ob das OVG eine Berufung überhaupt zulassen würde, ist fraglich. Denn dazu müssten zum Beispiel ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils vorgetragen oder Verfahrensfehler nachgewiesen werden. Die Gemeinde fühlt sich zu Recht bestätigt. Der Erlass der Veränderungssperre war das richtige – und legitime – Mittel, eine überfällige veränderte Planung für das in den 60ern entstandene Industriegebiet Süd zu sichern. Und damit geht einher, dass ein Logistikzentrum in einem kleinteiligen Gewerbegebiet wirken würde wie ein Klavier in der Küche: Es wäre schlicht der falsche Standort.