Bei der Kindertagesstätte Vogelnest wurde jetzt nach 42 Jahren Doris Vaudroz in den Ruhestand verabschiedet. In einer kleinen Feierstunde würdigten die Leiterin der Einrichtung, Ulrike Stepic, Bürgermeister Manfred Dörr als Vertreter der Stadt sowie Vertreter der Eltern das Engagements der langjährigen Erzieherin und bedankten sich für die treuen Dienste an den Kindern. Doris Vaudroz erinnerte sich an viele Ereignisse und Begegnungen in den letzten vier Jahrzehnten. Sie freue sich auf die vor ihr liegende Zeit und auch darüber, dass inzwischen auch ehemalige Kindergartenkinder sich beim Vogelnest engagierten.