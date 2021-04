„Lustiges in ernsten Zeiten“ – ein Zitat, das Konditormeister Roger Bloemecke, der Eigentümer und Betreiber des Café Kö Neun im Königsgarten gerne mal zum Anlass nimmt, um kulinarisch etwas Besonderes „aus dem Hut zu zaubern“. Und so durften sich in diesen Tagen die Genießer von feinstem Kuchen über den erste Deidesheimer Riesling- Corona-Schnelltest-Kuchen freuen. Kaum wurde das erste Schnelltest-Zentrum im historischen Rathaus eingerichtet, gab es dort die Erfindung des Konditormeisters. Und die Resonanz war riesig, innerhalb von wenigen Minuten war die kulinarische Kreation ausverkauft. „Nach diesem enormen Zuspruch wird der Schnelltest-Kuchen auch weiterhin im Angebot bleiben“, sagt Bloemecke.