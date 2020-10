Das war eine pfiffige Idee, die da ein Bewohner in der Deichselgasse hatte. Er bot seine reifen Trauben, offensichtlich von Reben im eigenen Hof oder Garten, den vorbeilaufenden Fußgängern an. Ein ungewohntes Bild. Vielleicht wagten sich deshalb so wenige zuzugreifen. Oder lag es daran, dass man eher Feigen erwartet hätte? Denn in der Deichselgasse, die im Volksmund nicht umsonst Feigengasse genannt wird, sind die Bäume noch voll dieser süßen Früchte, die allerdings nicht ganz reif sind. Eines bleibt aber: Eine sicher gute Tat, leider gibt es solche viel zu wenig.