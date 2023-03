Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2,82 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr in die Kreisstraßen fließen. Das hat Beigeordneter Sven Hoffmann (CDU) im Kreisausschuss am Montag mitgeteilt. Allerdings sind das nicht nur Kreismittel, es gibt Fördergelder für die Arbeiten.

Der Kreisbeigeordnete sprach von einer „überschaubaren Anzahl an Sanierungsmaßnahmen“, was nicht daran liege, dass man nicht mehr machen wolle. Vielmehr sei man an die Kapazitäten