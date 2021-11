Die Verbandsgemeinde Deidesheim will eine Verlängerung der finanziellen Förderung des Klimaschutzprojekts um weitere drei Jahre beantragen. Das hat der Verbandsgemeinderat einstimmig beschlossen.

Damit verbunden ist eine Verlängerung der Stelle im Klimamanagement. Derzeit ist diese bis zum 30. September 2022 befristet.

Ein wichtiges Element bei der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes ist die Einbindung der Bürger. Bisher gab es dazu zwei Veranstaltungen, am 30. August und am 13. September. Zum ersten Treffen kamen 35 Bürger, darüber hinaus gab es rund 20 Online-Teilnahmen. Die zweite Veranstaltung besuchten 15 Bürger, und es gab ebenfalls 20 Online-Teilnahmen. Darüber hinaus fanden Experten-Workshops statt, beispielsweise am 20. September zum Thema Mobilität mit Experten aus den Bereichen ÖPNV, Mobility on demand, Carsharing und Kreisplanung. Bis zum Jahreswechsel soll ein Konzept erarbeitet werden, das dann in die Gremien gebracht und verabschiedet werden soll.