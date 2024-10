In der Frage, wie es mit der kommunalen Kindertagesstätte Himmelszelt in Dirmstein weitergeht, hat der Gemeinderat ein Etappenziel erreicht. Jetzt ist klar, wie das Gebäude provisorisch umgebaut werden soll. Das in der Abstimmung knappe Ergebnis ist von der Kita-Belegschaft positiv aufgenommen worden.

Desiree Henrich und ihre Mitarbeiterinnen stehen am späten Dienstagabend vor dem Rathaus in Dirmstein