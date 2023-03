Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Premiere gab es am Mittwochmorgen auf dem jüdischen Friedhof in Deidesheim. Der Historiker Berthold Schnabel begrüßte als Mitglied des Freundeskreises ehemalige Deidesheimer Synagoge und des Arbeitskreises Jüdisches Leben in Deidesheim die bislang mit Abstand jüngsten Besucher: eine Gruppe von Kindern der Kindertagesstätte St. Hildegard.

Die etwa 20 Kinder sind aufgeregt, weil sie mehr über das jüdische Leben erfahren sollen. Sie sind aber gleich ruhig, als Berthold Schnabel sie am Friedhof begrüßt, denn