Braucht Elmstein ein neues Baugebiet? Ja, sagte CDU-Fraktionssprecher Ulrich Huber im Gemeinderat. Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) erklärte, warum ein solcher Vorstoß wenig Aussicht auf Erfolg hätte.

Huber begründete seine Forderung mit dem Hinweis darauf, dass die keine Bauplätze mehr besitze. Verdaasdonk berichtete jedoch, dass er sich bei der Verbandsgemeinde Lambrecht und beim Landkreis Bad Dürkheim erkundigt habe, ob es möglich wäre, das Baugebiet Alte Äcker in Iggelbach zu erweitern. Ihm sei mitgeteilt worden, dass dies aufgrund von Vorgaben des Naturschutzes nicht möglich sei. „Es ist Wahnsinn, was an Naturschutz betrieben wird für drei Grashalme und einen Wildbaum“, kommentierte Verdaasdonk.

SWG-Fraktionsvorsitzender Stefan Herter erinnerte daran, dass das Baugebiet Alte Äcker ursprünglich größer geplant gewesen war, aber schon damals die Naturschutzbehörden damit nicht einverstanden gewesen waren. Eine andere Möglichkeit für ein Baugebiet gebe es nicht, ergänzten Verdaasdonk und Herter. Verdaasdonk teilte mit, dass er bei den privaten Besitzern von Baugrundstücken angefragt habe, ob er Interessenten, die einen Bauplatz möchten, an sie verweisen kann. Einige hätten zugestimmt. Herter regte an, zu überlegen, wie die Wiedernutzung von leerstehenden Häusern forciert werden könne.