Es geht um sehr viel am Samstag (18.00 Uhr) beim Landesligaderby zwischen dem SV Büchelberg und der TSG Jockgrim. Die Gäste brauchen noch dringend einen Zähler zum Ligaverbleib.

Trotz des 5:2-Heimsiegs gegen Schlusslicht ASV Fußgönheim war TSG-Trainer Martin Kremer überhaupt nicht zufrieden: „Wir haben den Gästen viel zu lange zu viel Spielraum gestattet. Wenn wir das gegen Büchelberg von Anfang an nicht anders machen, haben wir keine Chance.“ Stammkeeper Yannik Sahin hat sich am Ellenbogen verletzt, für ihn könnte erneut Alexander Raih das Tor hüten. Der Einsatz von Routinier Marco Wünstel (Schambeinverletzung) ist sehr fraglich, Lukas Mahlkuch ist wieder aus dem Urlaub zurück.

Beim 1:0-Sieg des SVB gegen Spitzenreiter VfB Bodenheim war eine große Abordnung des SC Hauenstein da. Verantwortliche des aktuellen Zweiten der Landesliga West haben zur Vorbereitung auf ein mögliches Relegationsduell um den Aufstieg in die Verbandsliga Videoaufzeichnungen gemacht. Noch ist es nicht soweit, mit einem Dreier am Samstag kann der SVB zumindest für einen Tag nach Punkten zu Bodenheim aufschließen. Die Rheinhessen haben zudem ein anspruchsvolles Restprogramm. Spielertrainer Kevin Apfel avancierte zum vielumjubelten Matchwinner, mit einem Drehschuss erzielte er in der 7. Minute der Nachspielzeit den goldenen Treffer. Er erzählt: „Gegen Schifferstadt habe ich in einer ähnlichen Situation per Direktabnahme über das Tor gezielt, dieses Mal habe ich den Ball vorher angenommen.“

Ein Hertha-Fan in der Pfalz

Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler gehört zum Inventar beim Bienwaldclub. Mit Daniel Geiger steht er auch im kommenden Jahr auf der Kommandobrücke, damit geht Apfel in seine zehnte Saison im Ried. Zunächst war er sechs Jahre spielender Cotrainer von Marc Kauther und Sahin Pita. Beim Karlsruher SC durchlief er alle Jugendteams, spielte dann bei seinem Heimatverein VfR Kandel und für den SC Hauenstein in der Oberliga. Bei der Sparkasse Südpfalz machte er eine Lehre zum Bankkaufmann, danach bildete er an der Karlsruher Akademie seines Bruders Marc in Online-Modulen staatlich zertifizierte Fußballtrainer aus. Jetzt arbeitet er im Vertrieb eines mittelständischen Betriebs der Chemiebranche in Rettigheim im Kraichgau. Mit seiner Familie wohnt der Linksfuß in Winden, bei den Bambini der dortigen Germania geht sein sechsjähriger Sohn Lars auf Torejagd. Apfel nennt signifikante Unterschiede: „Er schießt rechts und ist Fan von Bayern München.“ Deshalb erfüllte er ihm einen großen Wunsch, fuhrt mit ihm zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die Allianz Arena. Apfel senior ist glühender Fan von Hertha BSC Berlin, bei einem gemeinsamen Besuch mit dem Opa auf dem Betzenberg entdeckte er als kleiner Junge seine Liebe zum Hauptstadtclub. Der Einsatz von Abwehrchef Daniel Evrard ist fraglich.