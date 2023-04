Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Samstag ist der Holiday Park wieder geöffnet, vorerst für 2500 Parkbesucher pro Tag. Bisher sind allerdings nur die Außenbereiche zugänglich, auch das neue „Wickieland“ ist noch geschlossen. Die Klage gegen das Land hat der Park am Freitagnachmittag überraschend zurückgezogen.

Die Sonne wollte noch nicht so richtig mitspielen am Samstag. Aber der guten Laune schon vor den Toren des Holiday Parks in Haßloch tat das keinen Abbruch: Immerhin trockenen