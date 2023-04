Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was sind die richtigen Erkenntnisse aus dem Starkregen von Ende Juni für die Verbandsgemeinde? Das soll ein Büro aus Speyer analysieren. Beim Hochwasserschutz soll als nächstes das Wachenheimer Poppental in Angriff genommen werden. Im Verbandsgemeinderat ging es auch um Luftumsatzgeräte für die Schulen.

Die Überflutungen in den Straßen hatten zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Grundstücken geführt. Besonders Ellerstadt, die östlichste und am tiefsten liegende