Einen närrischen Nachmittag haben rund 450 Menschen am Samstag im Friedelsheimer Haardtblick verbracht. Bei der Open-Air-Fasnachtsveranstaltung, moderiert von RPR1-Moderator Ben Salzner, traten bei bestem Wetter Komiker und Musiker auf – aber auch Fasnachter aus der Region. So zeigte etwa Valerie Merdian vom FC Bächel in Wachenheim einige ihrer Figuren. Es habe kurz den Gedanken gegeben, die Veranstaltung wegen der aktuellen Lage in der Ukraine abzusagen, so Haardtblick-Chef Andreas Schröck. Es sei aber „kein politisches Statement“, trotzdem zu feiern. Seine Gäste und er hätten so einige Stunden in Friede und Freude verbracht und dabei Auftritte eines Bauchredners, der Dubbeglas-Brieder und vielen mehr genossen.