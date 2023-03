Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein gewöhnliches Schaufenster, sondern schöne Atelierfenster in gut zwei Metern Höhe dürfen diese kleinen Männer und Frauen als Aussichtspunkt nutzen. In der Spitalgasse in Deidesheim