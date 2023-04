Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

277 Schüler des Hannah-Arendt Gymnasiums (HAG) haben bereits am Freitag beim Projekt Juniorwahl ihre Stimmen für den Bundestag abgegeben. Bei den Erststimmen liegen die Grünen mit 24,5 Prozent vorne, bei den Zweitstimmen macht die FDP mit 23,1 Prozent das Rennen. Die AfD kann bei den Jugendlichen nicht punkten.

Jan und Kevin, die beide 18 Jahre alt und in der 12. Klasse des HAG sind, dürfen bei der Bundestagswahl zweimal ihre Kreuzchen machen – einmal am Sonntag als Erstwähler und einmal am