Der Wachenheimer Gewerbeverein wird 125 Jahre alt. Das wird am kommenden Mittwoch mit Bevölkerung und Gewerbe im Wachenheimer Sektschloss gefeiert.

Der Verein, der im Jahre 1898 gegründet wurde, zählt 48 Mitglieder, die auf der Internseite www.gewerbe-verein-wachenheim.de eingesehen werden können. „Wir möchten, dass wir uns untereinander vernetzen und austauschen können und bieten dazu monatlich ein ,Afterwork-Treffen‘ an, auf dem auch immer aktuelle Themen besprochen werden“, berichtet Christiane Wolf vom Vorstandsteam. Weitere Ziele: den Mittelstand fördern, für qualifizierte Berufsausbildung sorgen, dem Fachkräftemangel begegnen, die Zusammengehörigkeit im Gewerbe vor Ort und die Nachhaltigkeit fördern. Auch die Erweiterung der Gewerbeflächen, insbesondere am Alten Galgen, stünden auf der Agenda des Vereins.

Die Jubiläumsveranstaltung startet am Mittwoch, 5. Juli, um 17 Uhr. Ab 18 Uhr wird Helge Kranz mit ihrem Projekt „Fassadengeflüster“ auf das Gewerbe Wachenheims in den vergangenen 125 Jahren Vereinsgeschichte zurückschauen. Ab 18.30 Uhr wird es Livemusik von „Frank Bülow & Friends“ geben. Bülow will dabei seinen in Pandemie-Zeiten verfassten Song „Bist Du noch wach Wachenheim“ gemeinsam mit den Wachen-heimern singen.

Erlös geht an Wachtenburg

Nach einer Begrüßung im Marmorsaal des Sektschlosses können die Zuhörer ab 20 Uhr dem Impulsvortrag von Daniela A. Ben Said mit dem Titel „Ja! 2023: Die Zukunft ist jetzt!“ lauschen. Ben Saids Vorträge seien „Gedankenrevolutionen in puncto Führung, Kundenverblüffung und Persönlichkeitsentwicklung“, heißt es in der Ankündigung. Ben Saids Botschaften würden mit Energie und Glaubwürdigkeit begeistern. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird dem Förderkreis zur Erhaltung der Ruine Wachtenburg gespendet.

Eintrittskarten für die Jubiläumsveranstaltung können für 15 Euro erworben werden. Sie sind erhältlich im Sektschloss, in der Burgapotheke, bei Isabelle König Immobilien und bei Wolf Bauelemente.