Am Waldrand zwischen Deidesheim und Forst gibt es eine sehr seltene Naturerscheinung. Dort ist der Einbruch des Oberrheingrabens vor mehr als 50 Millionen Jahren deutlich zu erkennen.

Es ist ein Blick in die Erdgeschichte: Am Deidesheimer Kirchenberg, im oberen Bereich des „Winterstals“ zwischen Deidesheim und Forst, ist eine Bruchstelle zu sehen, eine so genannte Rheingrabenrand-Verwerfung.