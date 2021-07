Ein Geißbock ist das Logo beim geplanten barrierefreien Fußgängerleitsystem in Deidesheim. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Alternative wäre eine Schnecke gewesen, als Symbol für die Mitgliedschaft Deidesheims in der Cittàslow-Bewegung. Das Fußgängerleitsystem wird von dem Büro Cityconcepts, Heidelberg, geplant. Damit wird die Beschilderung durch die Stadt erneuert, gleichzeitig werden die Bedürfnisse von Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung berücksichtigt. Es wird zwei Rundwege geben, den historischen Rundweg durch die Innenstadt und den Familienrundweg, der unter anderem zur Alla-Hopp-Anlage führt. An den einzelnen Stationen sind Info-Tafeln geplant mit Objektbeschreibungen und einem QR-Code. Über diesen sind dann weitergehende Informationen erhältlich. Das Schildersystem wird in den Farben blau-gelb gestaltet, mit dunkler Schrift auf hellerem Grund. Ziel sei es, dass die neue Beschilderung schon zum nächsten Weihnachtsmarkt fertig sein wird, erklärte Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) im Rat. Das Projekt wird wegen des Aspekts der Barrierefreiheit vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.