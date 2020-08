Zum ersten Mal findet am Samstag, 19. September, von 14 bis 17 Uhr ein Garagen- und Hof-Flohmarkt „Rund ums Kind“ in ganz Deidesheim statt. Er ersetzt den wegen der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Pandemie abgesagten Herbstbasar für Kinder-Secondhand-Kleidung im Bernhardushof. Organisiert vom Elternausschuss der katholischen Kindertagesstätte St. Hildegard, stehen Kinderkleidung und Spielsachen in rund 30 Garagen und Höfen zum Verkauf. Anmeldungen unter basar.rund.ums.kind@googlemail.com.