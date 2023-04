Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ralf Mattern gehört zu den ganz wenigen in Deutschland, die Holzfässer für die Weinerzeugung bauen. Der Sitz seiner Fassmanufaktur ist in Deidesheim, die Werkstatt liegt in Haßloch. Doch dort stößt der Böttchermeister langsam an Grenzen. Auch kann er in diesem Jahr keine neuen Aufträge mehr annehmen.

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Ralf Mattern nicht bereut. Nach fast 20 Jahren bei einer Weinküferei im Rhein-Pfalz-Kreis hat er sich damit einen Traum erfüllt.