Von der neuen Ausfahrt der B271 in Deidesheim nach links in Richtung Niederkirchen abbiegen wollte am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr eine 52-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Weil die Fahrbahn glatt war, rutschte das Auto allerdings in den Einmündungsbereich und kollidierte dort mit einem anderen Wagen. Es blieb bei Blechschäden, welche die Polizei Haßloch auf etwa 5000 Euro beziffert.