Heute, am 15. Oktober, feiern Gisela und Armin Eberle aus Bad Dürkheim das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit (65 Jahre). Ihr gemeinsames Leben war weitgehend von Arbeit bestimmt, sie gehörten zu der Aufbaugeneration nach dem Krieg.

Das Haus des Ehepaares steht in der Weinstraße Süd auf einem ehemaligen Wingertgelände in der zweiten Reihe in einem großen, parkähnlichen