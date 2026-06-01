Zwischen kommendem Montag, dem 8. Juni, und 27. Juni werden Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) vom Kreisverband Bad Dürkheim in den Verbandsgemeinden Deidesheim und Lambrecht und in Haßloch unterwegs sein und an Wohnungs- und Haustüren klingeln. Darüber hat der Kreisverband informiert. Es handele sich um eine Werbeaktion, so das DRK. Man weise vorab darauf hin, um Missverständnissen vorzubeugen. Die Beauftragten, die an die Haustüren kommen, dürften keinerlei Bargeld, keine Sachspenden und keine Einmalspenden annehmen. Ihr Hauptziel sei es, über die nachhaltige Wirkung des Roten Kreuzes zu informieren und die für regelmäßige Spenden oder um neue Fördermitglieder zu werben.

Die DRK-Mitarbeiter seien an ihrer typischen Rotkreuz-Kleidung zu erkennen. Zudem hätten sie Ausweise und eine Werbungsvollmacht bei sich. Sie verfügten zudem über Tablets, um neue Fördermitglieder datensicher und verschlüsselt aufzunehmen, und dabei werde auch die IBAN erfragt.

Wer Fragen zu der Aktion hat, kann sich per Mail an mitglieder@kv-duew.drk.de oder unter Telefon 06322 9446-0 an den DRK-Kreisverband Bad Dürkheim wenden.