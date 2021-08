Drei Autofahrer mussten in der Nacht auf Samstag am Ortsausgang von Deidesheim auf dem dortigen Parkplatz ihre Fahrzeugschlüssel abgeben, weil sie laut Polizei zuviel getrunken hatten. Die Maßnahmen der Polizei fanden zur Überraschung der Beamten den Beifall der Betroffenen. Lediglich ein Unbeteiligter habe es nicht lassen können, seinen Unmut über die Aktion lautstark zu äußern. Dieser sei dann von den Betroffenen in die Schranken gewiesen worden.