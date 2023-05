Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bier brauen in einer Weinbaugegend? Die Wachenheimer Patrick und Stephan Räch haben diese Idee gemeinsam mit Marc Steffen in die Tat umgesetzt und das Pfälzer Biergut gegründet. Ihr Anspruch: Biere zu brauen, die an der Weinstraße zu Hause sind. Die Gründer über Anlaufschwierigkeiten und die perfekte Rezeptur.

„Beim ersten Versuch sind uns noch die Kronkorken um die Ohren geflogen“, sagt Patrick Räch, einer der drei Braumeister des ersten Pfälzer Bierguts. Seit über einem