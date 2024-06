Thomas Diehl (SPD) hat seinen Nachfolger Arno Wieber (CDU) wieder abgelöst. Der 66-jährige Rentner geht in seine vierte Amtszeit. Wieber trat nicht mehr an. Diehl wurde mit 75,8 Prozent gewählt, allerdings stimmten auch 24,2 Prozent gegen ihn. „Ich hatte mit mehr gerechnet, nachdem die FWG dazu aufgerufen hatte, mich nicht zu wählen“, räumt Diehl offen ein. Gewonnen sei gewonnen, freut er sich trotzdem. Es steht jedoch gleich eine hohe Hürde an. Die Steuern sollen erhöht werden, deshalb wird die konstituierende Sitzung auf 26. Juni vorgezogen. Es gebe keine andere Wahl, als der Erhöhung zuzustimmen, sieht Diehl noch Überzeugungsarbeit bei seinen eigenen Parteikollegen vor sich. „Das ist dann aber auch für mich die Obergrenze“, stellt er klar. Der Regenwasserschutz sei ein Projekt, das er mit Nachdruck angehen wolle, wenn nötig im Alleingang ohne die Verbandsgemeindeverwaltung. Der Straßenausbau stehe auf dem Programm. Ein Herzensprojekt sei der Radweg bis zum Kreisel.