Die Brandruine in Weidenthal, die Anfang Januar auf die Gleise zu stürzen drohte und damit eine mehrstündige Sperrung des Zugverkehrs verursachte, ist abgerissen worden.

Nach einem Brand im Februar 2017 hatte das Gebäude unmittelbar neben den Bahngleisen noch als standsicher gegolten. Am 4. Januar allerdings machten Bahnreisende die Bundespolizei und Ortsbürgermeister Ralf Kretner darauf aufmerksam, dass das seit dem Brand unbewohnte und mittlerweile baufällige Haus einzustürzen drohte. Teile des Dachgiebels waren bereits auf das Gleisbett gefallen. Vor allem der starke Regen und Wind in den Tagen zuvor hatten den Zustand des Hauses verschlechtert.

Noch am selben Tag wurde deshalb sicherheitshalber der Bahnverkehr zwischen Kaiserslautern und Neustadt teilweise komplett gesperrt. Tags darauf war ein Baukontrolleur der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vor Ort.

Ein Leser hat jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass die Reste der Brandruine vor einigen Tagen abgerissen worden sind und an dieser Stelle für den Bahnverkehr keine Gefahr mehr besteht. Es bleibe zu hoffen, so der Leser weiter, dass der Schutt noch entfernt wird und der markierte Wanderweg vom Pfaffenbrunnen durch den Tunnel zum „Stempelweg“ wieder freigegeben wird, der in mühsamer Arbeit begehbar gemacht worden sei.