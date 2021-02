Auch wenn Fasnacht in diesem Jahr weitgehend ausfällt, wollen die Karnevalisten aus Deidesheim mit einer Abordnung unter Einhaltung der Hygieneregeln und des Mindestabstands die Kleinsten an das Brauchtum erinnern. Eine Delegation des Karnevalvereins mit Präsident Andreas Wiemann wird an Rosenmontag ab 9.30 Uhr den katholischen Kindergarten St. Hildegard besuchen und die Kinder mit frischgebackenen Berlinern überraschen. Der städtische Kindertagesstätte Vogelnest ist an diesem Tag geschlossen, die Kinder können aber nach vorheriger Anmeldung (Telefon 06326/7110) ebenfalls Berliner bekommen. Das kündigte Ehrenpräsident Walter Egersdörfer an.