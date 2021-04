Die Verbandsgemeinde Deidesheim will ab Juli Fahrten mit dem Bürgerbus starten. Die Vorbereitung laufen auf Hochtouren.

Worum geht es?

An zwei Tagen in der Woche, dienstags und donnerstags, wird das Bürgerbus-Team innerhalb der Verbandsgemeinde unterwegs sein, und Bürger beispielsweise zum Arzt, zum Supermarkt, zur Bank oder zum Frisör bringen. An den jeweiligen Tagen zuvor, also montags und mittwochs, können Fahrten telefonisch reserviert werden. Bürgerinnen und Bürger werden vom Fahrer und einer Begleitperson an der Haustür abgeholt, zu ihrem Ziel gebracht – und später auch wieder nach Hause gebracht.

Was steckt dahinter?

Der Bürgerbus soll die Mobilität innerhalb der Verbandsgemeinde verbessert werden. Insbesondere die hilfebedürftige Menschen mit eingeschränkter Mobilität soll das Projekt helfen.

Wie geht es weiter?

Die Verbandsgemeinde ist jetzt dabei, ein Team zusammenzustellen. Es werden ehrenamtliche Kräfte als Fahrer und für den Telefondienst gebraucht. Außerdem wird ein Fahrzeug beschafft.

