Die Verbandsgemeinde Deidesheim will das Projekt Bürgerbus, über das bereits seit längerem diskutiert wird, nun auf den Weg bringen. Dem Verbandsgemeinderat, der am Donnerstag tagt (Stadthalle, 19 Uhr), liegt dazu eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Senioren, Soziales und Sport vor. Projektstart soll demnach Anfang 2021 sein. Ziel ist es, die Fahrten Mitte 2021 aufzunehmen. Der Zeitplan steht nach Angaben der Verwaltung unter dem Vorbehalt, dass Versammlungen im ersten Halbjahr 2021 durchgehend möglich sind. Die im Haushalt 2020 vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro sollen ins Jahr 2021 übertragen werden. Im Haushalt 2021 werden im Investitionsplan 40.000 Euro für den Erwerb eines Busses als Ausgaben sowie Einnahmen aus Sponsoring in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Geplant sind in erster Linie Fahrten innerhalb der Verbandsgemeinde Deidesheim, Fahrten mit medizinischem Hintergrund können auch aus der Verbandsgemeinde hinaus führen. Das Projekt wird durch Ehrenamt getragen. Der Bürgerbus soll als Sozialprojekt eine Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs darstellen.