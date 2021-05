Auch in Forst beschäftigt der Wandel in der Friedhofskultur die Gemeinde. Eine Arbeitsgruppe hat jetzt ein Konzept erstellt, das auf die geänderten Bedürfnisse der Bürger eingeht. Anregungen dafür kamen aus Bobenheim am Berg.

Viele Menschen seien in Sorge, weil sie sich nicht mehr in der Lage sähen, die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten zu pflegen, sagte Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU) im Rat. Eine Arbeitsgruppe mit den Ratsmitgliedern Markus Böhl und Martin Rau sowie Kleins Ehefrau Jacqueline habe sich deshalb überlegt, welche neue Bestattungsformen angeboten werden könnten, und wie sie in den bestehenden Friedhof integriert werden könnten.

Auf der Suche nach Anregungen schaute die Gruppe sich auch in Gemeinden um, die eine mit Forst vergleichbare Größe haben, und wurde in Bobenheim am Berg fündig. Dort könnten für Urnenbestattungen Plätze rund um Bäume reserviert werden, erklärten Böhl und Rau im Rat. Auf kleinen Stelen werde ein Urnenschild angebracht. Die Nachfrage sei „unglaublich groß“. Einen Nachteil allerdings gebe es: Es entstehe leicht der Eindruck eines Soldatenfriedhofs.

Flächen integrieren

In Forst wird deshalb nun überlegt, eine solche Bestattungsform anzubieten, die Flächen aber in den bestehenden Friedhof zu integrieren statt sie auf einem bestimmten Bereich zu konzentrieren. Das sei gut möglich, da durch die stark gesunkene Nachfrage nach Familiengräbern bereits Freiflächen entstanden seien, die auch auf einer im Rat verteilten Luftaufnahme gut zu sehen sind. Auf diese Weise könne der an einen Soldatenfriedhof erinnernde Gesamteindruck vermieden werden. Offen sei noch die Frage, welche Materialien für die Stelen genutzt werden sollten. In jedem Fall könne diese Bestattungsform relativ zügig angeboten werden. Damit könne auch vermieden werden, dass immer mehr Bürger sich mangels passender Angebote auf dem örtlichen Friedhof für eine Bestattung in einem Friedwald entschieden.

Ein Beschluss wurde zu dem Thema noch nicht gefasst.