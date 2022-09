Ein schönes Jubiläum können dieses Jahr die „Aktiven Meckenheimer“ feiern: Zehn Jahre schon gibt es die Initiative, die im Dorf nicht nur kaputte Bänke wieder auf Vordermann bringt oder die vier im Ort aufgestellten Obstpressen restauriert.

„Ich hatte einen Businessplan“, erzählt Ulrike Freche von den Anfängen. Die Meckenheimerin hatte einiges im Dorf gesehen, was im Argen lag. Zudem wollte sie das umgebaute Rathaus mit Leben füllen, fand dabei die volle Unterstützung des damaligen Ortsbürgermeisters Heiner Dopp. „Alleine kann ich das nicht bewältigen“, erkannte Freche jedoch. Sie initiierte deshalb einen Aufruf in der RHEINPFALZ. Mit Udo Dörr, Friedrich Deuschel und Gerhard Seiberth kam ein erstes Treffen zustande. Inzwischen ist die Gruppe auf zehn Männer und zwei Frauen, neben Ulrike Freche auch Inge Friedrich-Schu, angewachsen. „Wir treffen uns jeden Donnerstag um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, besprechen die einzelnen Arbeiten, bis es nach einer halben Stunde losgeht“, schildert Freche den Ablauf.

„Wir haben damals die Bänke vom Hämmerlesberg überholt und neu gestrichen, den Grillplatz dort vergittert, um Wildgrillen zu verhindern und auch einmal die Rollatoren unserer Senioren mit Klingeln, Vorder- und Rücklichtern ausgerüstet“, zählt Ulrike Freche, die als „Mutter der Kompanie“ bezeichnet werden kann, auf. Die Gruppe hat auch Spielgeräte der Meckenheimer Kindergärten gestrichen, im Evangelischen Kindergarten Regale aufgebaut und den Anhänger der Feuerwehr mit neuen Holzbrettern versehen. Für den Umzug anlässlich der 1250-Jahr-Feier möbelte sie das schon für die 1200-Jahr-Feier verwendete Modell des Lorscher Klosterkirchleins wieder auf, das dann eine Zugnummer der Meckenheimer Landfrauen war.

Am Pflanzenmarkt beteiligt

Mit selbstgebastelten Futterhäuschen, Vogel- und Fledermaus-Nistkästen beteiligten sich die Aktiven Meckenheimer regelmäßig am Pflanzenmarkt der Gemeinde. Zudem wurden zahlreiche Vogel- und Fledermausnistkästen, je zwei Insektenhotels und Eichhörnchenkobel sowie fünf Mauswieselkästen gezimmert, die auf der Streuobstwiese an der Schleit untergebracht wurden und bereits Untermieter fanden. Die Inspektion der dort aufgehängten Vogelnistkästen hat jetzt die Meckenheimer Streuobst AG übernommen, wofür Freche dankbar ist. „Wir können nicht mehr so auf Leitern steigen“, erklärt sie unter Verweis auf den Altersdurchschnitt von 70 Jahren der Aktiven Meckenheimer.

Um an weitere Aufträge zu kommen, wurde im Rathaus eine Holzkiste aufgestellt, in der jeder Ideenvorschläge einwerfen kann. „Wir sind Meckenheimer Bürger, laufen in Meckenheim herum, sehen aber auch nicht alles“, bekennt Freche.

Jährliches Grillfest

Ein jährliches Grillfest mit Partnern, ein Weihnachtsfest und ein gemeinsamer Besuch eines Meckenheimer Weinguts im Herbst: Geselligkeit wird groß geschrieben. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei gut, erklärt Freche. In Absprache mit Ortsbürgermeisterin Julia Kren (FWG) können Farbe und Material für Ausbesserungen beschafft werden. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde. „Die Aktiven Meckenheimer bereichern unseren Gemeindealltag ungemein. Es ist schön zu sehen, mit welcher Motivation, Empathie und Begeisterung unsere Aktiven Meckenheimer sich für den Ort und Ihre Mitmenschen engagieren“, lobt Ortsbürgermeisterin Julia Kren.

Die Arbeit wird nicht weniger“, wagt Freche einen Blick in die Zukunft. Wünschenswert wäre es, wenn sich weitere Ruheständler bei den Aktiven Meckenheimern einklinken würden.

Kontakt

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich im Rathausbüro oder direkt bei Familie Freche, 06326 5360, melden.