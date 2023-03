Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Weihnachtsmarkt im Frankenthaler Umland findet am Wochenende in Gerolsheim statt. In manch anderem Dorf will man das Risiko wegen Corona nicht eingehen, und wieder andere befürchten, dass sie in letzter Minute absagen müssen.

Das Programm des zweitägigen Gerolsheimer Weihnachtsmarkts im und am Dorfgemeinschaftshaus hört sich gut an: Am Freitag ab 18 Uhr dreht sich auf dem Festplatz ein Karussell, während Würstchen