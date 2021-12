951 Päckchen sind bei der Sammelaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ allein in der Vorderpfalz dieses Jahr zusammengekommen. Das teilen die Sammelstellen Treffpunkt Leben Carlsberg und Calvary Chapel Grünstadt mit. Die Pakete werden in die ärmsten europäischen Länder versandt und Kindern dort als Weihnachtsgeschenke überreicht.

Der nationale Träger der Aktion arbeitet dafür vor Ort mit staatlichen Stellen zusammen, zum Beispiel Kinderheimen, Sozialstationen und Reha-Zentren sowie mit lokalen christlichen Gemeinden verschiedener Konfessionen. Die Übergabe der Päckchen erfolgt entweder in einem weihnachtlichen Programm oder direkt bei Familien in ihrem Zuhause.

„Es geht bei ,Weihnachten im Schuhkarton’ nicht einfach nur ums Geschenkeverteilen, sondern darum, dass die Liebe Gottes sichtbar wird in der Zuwendung, die wir anderen Menschen zeigen“, sagt Michael Diener, Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Ohne die Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer wäre die Aktion nicht möglich. Sie fungieren mitunter als Annahmestelle für die Schuhkartons, bringen diese zur Sammelstelle und haben alle Päckchen kontrolliert und für den Transport in große Kartons verpackt. Ihnen gelte daher der herzliche Dank der Verantwortlichen.

Die Sammelaktion endete zwar am 15. November, kann aber jederzeit über das Online-Spendenformular oder klassisch per Überweisung an Samaritan’s Purse e. V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton noch finanziell unterstützt werden. Ab Ende Dezember werden auf der Website erste Fotos, Berichte und Videos der diesjährigen Verteilungen veröffentlicht.